İsrail sonunu hazırlıyor

Zalim İsrail’in insanlık dışı saldırılarıyla soykırıma dönüşen savaşı akit’e değerlendiren Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür, “Gazze savaşı, İsrail Ordusunun yenilmez olduğuna dair cilalı imajını yerle bir etmiştir. İsrail yaklaşık 40 gün içinde, üstelik karşısında düzenli bir ordu olmamasına rağmen yüzlerce tank, zırhlı araç ve teçhizatını kaybetmiştir. Bu savaş iki ülkenin düzenli orduları arasında olmuş olsa ve bir taraf bu kadar tank ve araç gerecini kaybetmiş olsa, savaşı kaybetmiş sayılırdı. Dolayısıyla İsrail ordusu karada kaybetmiştir. Karada kaybettiği için de daha da hırçınlaşarak sivil katliamlarını artırmaktadır. Olay bütün dünyada da kabul edildiği gibi artık soykırım boyutlarına ulaşmıştır. Bu da önce Müslüman dünyasında, ardından da bütün dünyada bu ülkeye karşı tepkiyi artırmaktadır. Bu soykırım İsrail’in sonunu getirecek, bu terör devleti tarih sahnesinden silinecektir” dedi.

İsrail ordusu başarısız

Çatışmaların seyrini anlatan Ergür, şunları dile getirdi: “Bu savaşta askeri bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Çünkü İsrail hiçbir askeri kurala, hiçbir hukuka riayet etmiyor. İsrail’in bu insanlık dışı saldırıları, kural tanımaz tutumu ya bir dünya savaşına yol açacak, ya da İsrail yok olup gidecek. İsrail kara harekâtlarında başarısız olmuştur. Onlarca kez Gazze’ye girmeye çalışmış ancak tanklarını ve zırhlı araçlarını kaybedip çıkmıştır. Bugüne kadar yaşananlara baktığımızda İsrail’in düzenli bir orduyla karşı karşıya geldiğinde savaşı kazanmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Kara harekâtı son derece zordur. Özellikle gayrinizami harpte düzenli bir ordu, 1’e 7-1’e 10 kaybı göze alarak hareket eder. Bu en gelişmiş ordular için böyledir. Gidecek hiçbir yeri kalmayan, ölmek ya da vatanını savunmak arasında tercih yapan bir halka karşı İsrail ordusunun başarılı olması mümkün değildir. Çünkü İsrail ordusu öldürmek için savaşıyor, Filistin halkı ise vatanı için savaşıyor. Gördüğünüz gibi Filistinli savaşçılar tanklara patlayıcıları elleriyle yerleştirip patlatıyor. Bu da İsrail askerlerini korkutuyor. Artık İsrail askerleri savaşa gitmek istemiyorlar. Filistinlilerin Gazze’de tüneller, mevziler hazırlayarak ölüm kalım savaşına yıllardır hazırlandığı belli. Çaresiz kalan İsrail, hava bombardımanlarıyla, karadan da tanklarla toplarla sivil binaları yıkarak ilerlemeye çalışıyor. Bu da sivil kayıplarını artırıyor, soykırım boyutlarına çıkarıyor.”

İsrail için sonun başlangıcı

İsrail’in sürdürdüğü katliamların artık Müslüman ülkelerin tepkisinin yükselmesine yol açtığını, Batı’ya yakın olan Müslüman ülke yönetimlerinin de artık İsrail’e karşı harekete geçmeye hazırlandığını vurgulayan Ergür, şöyle devam etti: “Müslüman ülkelerin tepkilerinin yükselmesi, batılı ülkeleri de endişelendirmeye başladı. İsrail’e tam destek veren Fransa bile artık çoluk çocuklara karşı bombardıman yapılmasının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Bu devam edecek ve İsrail dünyada yalnızlaşacaktır. Bu da İsrail için sonun başlangıcı olacaktır.

Şehidler devlete vesile olacak

“Filistin’de çocukların, sivillerin şehit olması içimizi kanatıyor. Ama orada şehit olan kadın ve çocuklar İslam dünyasının gözünü açarak kendine gelmesine vesile olacak. İslam ülkelerinin ekonomik ve askeri yapılanmasını yaparak İsrail’i bölgeden söküp atmasını sağlayacak gibi görünüyor. Gazze’de İsrail’in yaptığı bu ahlaksız saldırılar olmasaydı, Müslüman ülkeler İsrail’e karşı birleşemezdi. Bugün ülkemizde İsrail menşeli ürünlere karşı boykot artarak sürüyor. Bugün şehid olan Filistinli mazlumlar yarının bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ve İslam birliğine vesile olacaktır.”