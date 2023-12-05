İsrail 'sivillere' şeker dağıtır gibi silah dağıtıyor!

İşgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, "gerekli kriterleri" gözetmeden siyonist sivilleri silahlandırma kampanyasına tepki göstererek sözde üst düzey bir yetkili görevinden istifa etti.

İstifa eden Yisrael Avisher, "Bakan Itamar Ben-Gvir'e yakın bazı isimlerin yasal yetkileri olmaksızın bazı silah ruhsatı başvurularını onayladığını" belirtti.

Edinilen bilgilere göre sözde bir üst düzey bir güvenlik yetkilisi de, bu durumun "felakete davetiye çıkardığını" belirterek, "Şeker gibi silah dağıtıyorlar. Silah ruhsatı çocuk oyunu değildir. Bakanlıkta neredeyse hiçbir denetim yok." ifadelerini kullandı.