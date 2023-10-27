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Dünya İsrail sınırındaki kent vuruldu! Mısır da füzelerin hedefi oldu
Dünya

İsrail sınırındaki kent vuruldu! Mısır da füzelerin hedefi oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 06:55:00 - 2023-10-27 08:23:32

Mısır’ın Taba kentinde yerleşim yerine isabet eden füze nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Taba Hastanesinin yönetimine tahsis edilen konuta füze isabet etti.

Haberde, 5 kişinin yaralandığı olayda can kaybının olmadığı bilgisine yer verildi.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, füzenin nereden atıldığının henüz bilinmediği, olaya dair gerekli soruşturmaların başlatıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Arapların işine karışma

kesinlikle arapların işine karışmayacaksın cünkü içlerine batı medeniyeti işlemiştir türk düşmanlığı (ilkokuldan beri osmanlı zalim türkler barbar diye öğretilir)

Gültekin

TAŞKINLIKLARINDA BOĞULACAK BİR MİLLET VARSA O DA YAHUDİ MİLLETİDİR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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