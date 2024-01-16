İsrail SİHA'larından nokta atışı (!)

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, 29 yaşındaki İsrailli Avihu Mori, 7 Ekim'den yaklaşık 2 hafta sonra bilinmeyen bir nedenle Gazze sınırını geçti.

Yakınları, Mori'ye ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmaların ardından Mori'nin sınırın Gazze tarafında "silahlı Filistinli" zannedilerek İsrail ordusuna ait SİHA saldırısında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan Dganit Mori-Maymon, kardeşi Mori'nin 23 Ekim'de aniden ortadan kaybolduğunu belirtti. Dganit, annesinin ilk başlarda kardeşini bir arkadaşının evine gitmiş olabileceğini düşündüğünü ancak daha sonra polise başvurduklarını dile getirdi.

Dganit, "Kardeşim sınırdan geri dönmeye ve çitlere yaklaşmaya karar verdiğinde yanlışlıkla 'terörist' olarak tanımlandı ve bir SİHA saldırısında öldürüldü." dedi.

İsrail ordusu Haaretz'in başvurusu üzerine Mori'nin bir SİHA saldırısında öldürüldüğünü doğrularken, şu ana kadar İsrailli yetkililerin aileyle iletişime geçmediğine işaret edildi.

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Bu olay İsrail'in korkaklığının ne seviyelere geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.