İsrail sevici Fatih Altaylı'nın sponsoruna 'dolandırıcılık' davası!

Kripto para şirketi ICRYPEX'in CEO'su Gökalp İçer'in Azerbaycanlı üç diplomatın şikâyetinin ardından dolandırıcılık davasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Medyaradar yazarı Varol Ersoy, bu durum üzerine ICRYPEX'in Youtube kanalına sponsor olduğu Fatih Altaylı'ya sorular yöneltti.

Kripto para şirketi ICRYPEX’in CEO’su Gökalp İçer ve şirketinde SGK’lı olarak çalıştığı tespit edilen Murat Şirinov hakkında Azerbaycanlı üç diplomatın şikâyeti üzerine İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi buçuk yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Dolandırıcılık yapmakla suçlanan Gökalp İçer ve Murat Şirinov, 18 Aralık 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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VAROL ERSOY: Ben bu olayın başka bir boyutuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum:

Biliyorsunuz müthiş (!) gazeteci Fatih Altaylı halkı soyanlardan, dolandırıcılardan hesap sorma konusunda mangalda kül bırakmaz!

Gelin görün ki adı “dolandırıcılık” iddialarına konu olan ICRYPEX, yaklaşık iki ay önce gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına sponsor oldu.

Bir gazetecinin, ister haberci olsun ister yorumcu; kendisine “sponsor” bulmasının meslek etiğine uyup uymadığını Basın Konseyi’ne ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne havale ediyorum.

Benim merak ettiğim Fatih Altaylı’nın bu gelişmelerden sonra nasıl bir tavır alacağı?

Bakalım ICRYPEX’le sponsorluk ilişkisini dava sonuçlanınca kadar donduracak mı yoksa, “Ben alacağım paraya bakarım arkadaş… Bana para veren kurumun başkalarını dolandırması beni çok da ilgilendirmez” mi diyecek?

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Fatih kardeşim; bunca yıldır herkesten hesap sorup durdun… Şimdi sıra sende:

Bugüne kadar bu kurumdan, “sponsorluk ücreti” olarak kaç para aldın?

Aldığın bu para karşılığında, dolandırıcılıkla yargılanan şirket sahip ve yöneticilerine nasıl bir hizmette bulundun?

Örneğin yaptığın çekimlerde bu firmayı övdün mü? (“Övmedim” deme, sözlerin hala internette duruyor!)

Ve en önemlisi…

Bundan sonra da “İddialardan ve mahkemeden bana ne? Ben sponsorluk anlaşmamı devam ettireceğim” mi diyeceksin?

Dersen…

O zaman senin sponsorlarla aynı yasal durumda olan fenomenlerden hesap sormaya nasıl devam edeceksin?

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Başını kuma gömme sponsorlu Fatih kardeş…

Gerçeklerden kaçamazsın!

Kestane kebap…

Acele cevap!