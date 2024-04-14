İsrail Savunma Bakanlığı'ndan İran açıklaması! 'Saldırı planlarını onayladık'
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'a verilecek karşılığa ilişkin açıklamada bulundu.
İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarından sonra gözler İsrailli yetkililere çevrildi.
İran'a verilecek karşılığa ilişkin açıklamada bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve saldırı planlarını onayladık" dedi.
Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hagari, İran’ın İsrail'e yaklaşık 350 füze ve İHA ile saldırdığını aktararak, saldırının toplam 60 ton patlayıcı içerdiğini ve bunun büyük bir hasara yol açabileceğini söyledi.
İran’a verilecek karşılığa değinen Hagari,"Saldırı planlarını onayladık" demekle yetinerek detayları açıklamadı.