Dünya Siyonist Katz soykırım istiyor! Orduya talimat verdi
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi’nin ateşkes anlaşması kapsamında İsrail kontrolünde kalan bölgelerinde yıkım faaliyetlerinin sürdürülmesi emrini verdiğini açıkladı. Katz, bu kararın ABD’li yetkililerle koordineli alındığını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X platformundaki (eski Twitter) paylaşımında Gazze’deki askeri stratejilerini duyurdu. Katz, Gazze Şeridi’ndeki tünellerin yıkımı, Hamas’ın silahsızlandırılması ve bölgenin askerden arındırılmasının İsrail’in öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Katz, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin iadesinin en önemli görevleri olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yüzde 60'ının hala sağlam olduğunu iddia eden Katz, İsrail ordusuna, sarı hattın kontrollerinde kalan tarafında yıkıma devam edilmesi talimatı verdiğini ifade etti. Katz, bu kararın ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde koordinasyon içinde alındığını öne sürdü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

1
Selahaddin Eyubi

Lan domuz TĞNELİN UÇLARI AZ BİR ZAMAN SONRA İsrailin BİR ÇOK ŞEHRİNE ÇIKACAK DOMUZ SOYU KENDİ KENDİNE KORKUDA KURŞUN SIKACAKSIN ÇOK AZ KALDI

