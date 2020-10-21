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Aktüel İsrail Savunma Bakanı: “İran’ın Golan çevresine yerleşmesine asla izin vermeyeceğiz”
Aktüel

İsrail Savunma Bakanı: “İran’ın Golan çevresine yerleşmesine asla izin vermeyeceğiz”

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:53:33 -
İsrail Savunma Bakanı: “İran’ın Golan çevresine yerleşmesine asla izin vermeyeceğiz”

KUDÜS (AA) – İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin İran ya da Hizbullah’ın işgal altındaki Golan Tepeleri bölgesine yerleşmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Gantz, Suriye’nin Kunaytıra kentine düzenlenen füze saldırısının ardından İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail’in İran veya Hizbullah’ın Golan Tepeleri ve çevresine yerleştirilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Kunaytıra’ya düzenlenen saldırıyı üstlenme sorusunu cevapsız bırakan Gantz, “Dün gece kimin ateş ettiğine değinmeyeceğim. Çok açık bir şekilde, Hizbullah gibi bir terör örgütüne veya İran’ın finanse ettiği hiçbir örgüte Golan’daki sınır bölgemize yerleşmesine asla izin vermeyeceğiz.” dedi.

Gantz, İsrail’in İran ve Hizbullah’ı bu çevreden uzak tutmak için her şeyi yapacağını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi’ne ilişkin ise Gantz, “Gazze’ye ilişkin siyasetimizi tamamen değiştirdik. Şimdi hiçbir şey yanıtsız bırakılmıyor. İster yanıcı balon olsun ister roket. Her şeye karşılık veriyoruz ve sessiz kalmayacağız.” dedi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA dün gece, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri çevresinde yer alan Kunaytıra kentine bağlı El-Hurriye köyünde bulunan bir okula füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

- İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar ediyor.

İsrail ilk kez 2019’un sonlarında "sürpriz bir şekilde" Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni de 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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