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Dünya İsrail savaşın 39. gününde fosfor bombasıyla katliam yaptı
Dünya

İsrail savaşın 39. gününde fosfor bombasıyla katliam yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 20:54:00 -
İsrail savaşın 39. gününde fosfor bombasıyla katliam yaptı

Gazze halkına savaş açan İsrail, 1 ayı aşkın bir süredir bombalarla masum insanları katlediyor. Aşkam saatlerinde fosfor bombası kullanan İsrail katliam yaptı.

İsrail-Filistin savaşı 39 gündür şiddetlenerek devam ediyor. Hedef gözetmesizin masum insanları katleden İşgalci İsrail, Gazze'ye fosfor bombasıyla saldırdı.

Savaşın 39. gününde katliam devam ediyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 39'uncu gününde de şiddetlenerek sürüyor.

Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze'ye fosfor bombasıyla bir kez daha saldırdı. Saldırıda çok kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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