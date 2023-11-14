İsrail savaşın 39. gününde fosfor bombasıyla katliam yaptı
Gazze halkına savaş açan İsrail, 1 ayı aşkın bir süredir bombalarla masum insanları katlediyor. Aşkam saatlerinde fosfor bombası kullanan İsrail katliam yaptı.
İsrail-Filistin savaşı 39 gündür şiddetlenerek devam ediyor. Hedef gözetmesizin masum insanları katleden İşgalci İsrail, Gazze'ye fosfor bombasıyla saldırdı.
Savaşın 39. gününde katliam devam ediyor
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 39'uncu gününde de şiddetlenerek sürüyor.
Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze'ye fosfor bombasıyla bir kez daha saldırdı. Saldırıda çok kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO