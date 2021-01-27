İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahasında
Lübnan devlet yetkilisi Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasında orta irtifada yoğun bir şekilde uçtuğunu bildirdi.
İsrail savaş uçaklarının güney Lübnan'ın gökyüzünde gezinerek Zahrani bölgesini orta irtifada ileri geri geçtiği bildirdi.
İsrail savaş uçakları Chouf ve Lübnan Dağı bölgelerinin hava sahasında, Beyrut ve banliyölerine kadar uçtu.
Pazartesi günü Al-Manar TV, İsrail Hava Kuvvetleri F-35'in Lübnan üzerinde uçarken görüntülerini yayınladı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, sivil yerleşim alanları dahi olsa Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki hedeflerin vurulacağını söylemişti.