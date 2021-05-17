  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Yarın gece sona eriyor
İran'da son korona bilançosu açıklandı
10 bin doları gasp edilen turist gözyaşlarına boğuldu
Zonguldak'taki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Dünya İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu
Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu

Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük bir yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:23:00 -
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir sünger fabrikasını bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cebaliye Mülteci Kampı'nın doğusunda yer alan sünger fabrikası, İsrail savaş uçakları tarafından fosfor bombalarıyla hedef alındı.

Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük çaplı yangın çıkarken, saldırı sonrası bölgede yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almakta zorluk yaşadığı, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedildi.

İsrail'in iki gün önce de Beyt Lahiya'daki bir fabrikayı vurduğu ve yine büyük bir yangına neden olduğu hatırlatıldı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili Metin Külünk'ten 'genelge' eleştirisi: Bu sadece anormalleşmeyi besler
Gündem

AK Partili Metin Külünk'ten 'genelge' eleştirisi: Bu sadece anormalleşmeyi besler

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Metin Külünk, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 'kademeli normalleşme' genelgesini eleştirdi...
Teröristbaşı Netanyahu açıkladı: 4 Arap ülkesiyle barış anlaşması yaptık
Dünya

Teröristbaşı Netanyahu açıkladı: 4 Arap ülkesiyle barış anlaşması yaptık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi iktidarını korumak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin "saçma" olduğu..
Gözler Erdoğan'da! Müjde üstüne müjde açıklayacak
Siyaset

Gözler Erdoğan'da! Müjde üstüne müjde açıklayacak

Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa bir dizi müjde içeren kararları açıklayaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay