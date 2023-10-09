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Gündem İsrail Savaş Uçakları bombaladı! Son dakika: Gazze İslam Üniversitesi'ne bombalı saldırılar devam ediyor
Gündem

İsrail Savaş Uçakları bombaladı! Son dakika: Gazze İslam Üniversitesi'ne bombalı saldırılar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-09 18:56:00 - 2023-10-09 19:00:07
İsrail Savaş Uçakları bombaladı! Son dakika: Gazze İslam Üniversitesi'ne bombalı saldırılar devam ediyor

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrasında misilleme yapan İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ni bombaladı.

Gazze Şeridi'nde, Filistin Ulusal Yönetimi tarafından 1978 yılında kurulan Gazze İslam Üniversitesi, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

GAZZE'YE YOĞUN BOMBARDIMAN

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail ordusu misillemelerine devam ediyor. Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlatan İsrail savaş uçakları, 560 kişinin ölümüne, binlerce kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI ÜNİVERSİTEYİ BOMBALADI

Abluka altındaki kentte Gazze İslam Üniversitesi de bombalardan nasibini aldı. Üniversitenin vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

2009 VE 2014'TE DE HEDEF ALINDI

Öte yandan söz konusu üniversitenin 2009 ve 2014'teki bombardımanlarda da zarar gördüğü biliniyor.
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