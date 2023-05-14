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Siyaset İsrail sandıklarında Kılıçdaroğlu'na yüzde 75 oy!
Siyaset

İsrail sandıklarında Kılıçdaroğlu'na yüzde 75 oy!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:58:00 - 2023-05-14 23:01:35
İsrail sandıklarında Kılıçdaroğlu'na yüzde 75 oy!

Yurtiçi ve yurtdışından gelen oyların sayımı devam ediyor. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu, İsrail'de yüzde 75 oy aldı.

Türkiye genelinde sandıkların açılmasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Yurt içindeki oylarla birlikte yurtdışında gurbetçilerin kullandığı oylarda da sayım devam ediyor.

Son verilere göre, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsrail'de yüzde 75 oranında oy aldı.

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