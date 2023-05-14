İsrail sandıklarında Kılıçdaroğlu'na yüzde 75 oy!
Yurtiçi ve yurtdışından gelen oyların sayımı devam ediyor. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu, İsrail'de yüzde 75 oy aldı.
Türkiye genelinde sandıkların açılmasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Yurt içindeki oylarla birlikte yurtdışında gurbetçilerin kullandığı oylarda da sayım devam ediyor.
Son verilere göre, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsrail'de yüzde 75 oranında oy aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Sandık başına seçim için gittiler! Sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişinin hayati sonucunu duyurdular!