İsrail Ramazan'da ezan sesini kesti

Münübe Yılmaz

İşgalci İsrail polisi Ramazan’ın ilk gününde yatsı namazından önce hoparlörlerden ezan yayınlanmasını engellemek için El Aksa Camii minarelerinin ses sistemini kapattı. Siyonist rejimin, El Aksa Camii’ndeki eyleminin ardından Özerk Filistin Yönetimi sözcüsü Nabil Ebu Rudeyne, uluslararası toplumdan İsrail'in El Aksa Camii ve diğer ibadethanelere yönelik sistematik saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu. İsrail’in eylemlerini faşist ve özgürlükleri ihlal edici olarak niteleyen Nabil Ebu Rudeyne, İsrail'in evrensel insan haklarını çık bir şekilde çiğnediğini söyledi. Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırgan politikasının dini bir savaşa dönüşerek, uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı darmadağın edebileceği konusunda uyarıda bulundu.