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Dünya İsrail polisinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini destekleyenlere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı
Dünya

İsrail polisinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini destekleyenlere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı

İsrail polisinin, işgal altında tutulan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki bölge sakinlerini desteklemeye gelen Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 07:57:00 -
İsrail polisinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini destekleyenlere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlileri desteklemeye gelenlere müdahale etti.

Tanıklar, Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmak isteyen ve onları darbeden İsrail güçlerinin, bir çocuğu da gözaltına aldığını aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin müdahalesinde yaralanan 3 Filistinliden 2'sine olay yerinde müdahale edildiği, 1'inin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

 

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