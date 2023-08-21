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Dünya İsrail polisinden Nazi uygulaması
Dünya

İsrail polisinden Nazi uygulaması

Yeniakit Publisher
2023-08-21 11:02:00 -
İsrail polisinden Nazi uygulaması

Terörist İsrail polisi, yaptığı işkencelerle Nazileri aratmıyor. Uyuşturucu kaçakçısı yalanıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Filistinli gencin yüzüne işgalci polisler tarafından ‘Davud Yıldızı’ çizildi. Polisler işkence anında kameralarını kapattı.

TAHSİN HAN

Barbar İsrail, Nazi Almanyasının Yahudilere yaptığı vahşetin fazlasını şimdi Müslüman Filistinlilere uyguluyor... Hemen hergün bir Filistinliyi katleden terör devletinde, perşembe günü uyuşturucu kaçakçısı yalanıyla 16 polis tarafından evine baskın yapılarak gözaltına alınan Filistinli gencin yüzüne siyonistlerin simgesi Davud Yıldızı çizildi.

İsrail ynet sitesinin haberine göre Şuafat mülteci kampından Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından dövüldü ve ardından yanağına Davut Yıldızı damgalandı. Adı Arva Şeyh Ali olan 22 yaşındaki Filistinli genç, 16 polis memurunun hazır bulunduğu baskında şiddetle gözaltına alınırken polislerden hiçbirinin “vücut kameralarının” çalışmadığı belirtildi. Ortadoğu Anlayış Enstitüsü, “İsrail polisinin Filistinlilere yönelik vahşeti, İsrail apartheid’ının aşırı günlük şiddeti altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilere ciddi şekilde zarar vermeye ve hatta onları öldürmeye devam ediyor” tweetiyle yaşanan vahşete tepki gösterdi.
Filistinli Ali’nin avukatı suçlamaları Kudüs’teki bir bölge mahkemesine sundu. Ynet’in bildirdiğine göre, mahkemede Filistinli Ali, polisin “her yerine yumruklarla vurduğunu ve yüzünü bir kumaş şeritle kapattığını” ve ardından yanağına bir Davut Yıldızı damgasını vurduğunu söyledi. Bu, polis memurları tarafından bir tutukluya yönelik çok ciddi bir şiddet ve aşağılama vakasıdır.

Mahkeme yapılan Nazivari şiddet sonrası İsrail Polisinden acil cevap talep etti. Mahkemenin pazar gününe kadar gözaltı kararı verdiği Filistinli genç dün çıktığı Kudüs Sulh Ceza Mahkemesince suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Mahkeme hakimi, Filistinli gencin gözaltındayken İsrail polisi tarafından ciddi şekilde fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiası üzerine, polisin görevi kötüye kullanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma istedi. Filistinli Ali’nin avukatı ise Davud Yıldızı damgalanması rezaletinden dolayı 16 polisten şikayetçi olduklarını ve neden hiçbirinin vücud kameralarının çalışmadığını sordu. Avukata göre şiddeti ve Nazivari rezaleti kayda almamak için kameralar kapatıldı.
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