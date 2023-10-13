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Dünya İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girişleri kapattı! Cuma namazı öncesinde gergin bekleyiş
Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girişleri kapattı! Cuma namazı öncesinde gergin bekleyiş

Yeniakit Publisher
2023-10-13 10:57:00 -

7 Ekim'de Filistin ile İsrail arasında başlayan gerilim tırmanarak devam ediyor.. Çatışmalar sürerken İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını, giriş ve çıkışlara kapattı.

Filistin-İsrail arasında başlayan şiddet her geçen gün artıyor.

Hamas'ın saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız bir güç uyguluyor.

İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze'yi gece gündüz bombalıyor.

Karşılıklı saldırılar sürüyor

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne 4 bin ton ağrılığında yaklaşık 6 bin bomba atıldığı ve 3 bin 600’den fazla noktanın vurulduğu aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Gerektiği sürece güçlü ve amansızca saldırmaya devam edeceğiz" denildi.
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Mescid-i Aksa'ya girişe izin yok

İsrail polisi kutsal mekana gidişe de izin vermiyor..

Cuma namazı öncesi kutsal mekanın girişlerine çok sayıda İsrail polisi konuşlandı.

Bölgeyi tamamen kapatan İsrail polisi, barikatlar da kurdu.

 

Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Öte yandan çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 417 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 200 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 300 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 200 kişi yaralandı.

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Yorumlar

Ahmet Tunç

YA AKIL ÇAPI KÜÇÜK OLANLAR! ŞİMDİ ANLADINIZMI DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ FERYADINI. 

Bekir Kalınsazlıoğlu

Kahrolsun israil... kahrolsun abd... kahrolsun siyonizm... kahrolsun ingiltere... Mescidi Aksa müslümanların kırmızı çizgisi...itrail orayı ibadete kapatırsan yeryüzündeki tüm havralar sinagoglar açık kalır mı...şerefsiz itrail siyonist köpekler topluluğu...teröristlerin yuvası israil....Allah c.c. seni içindekileri ve destekçilerinizi kahreylesin...topunuz cehennemin dibini boylayın inşallah..Amiin. ****
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