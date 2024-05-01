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Gündem İsrail polisi Kudüs'te Türk vatandaşını öldürdü
Gündem

İsrail polisi Kudüs'te Türk vatandaşını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-05-01 07:34:00 - 2024-05-01 07:35:37

Reuters haber ajansı, bir Türk vatandaşının Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını ve saldırının ardından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Bugün işgal altında olan Doğu Kudüs'te hareketli saatler yaşandı.

Kudüs'e giden Hasan Saklanan isimli Türk vatandaşının bir İsrail polisini bıçakla yaraladığı açıklandı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu” ifadelerine yer verildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saklanan'ın İsrail polisi tarafından vurulduğu anlara ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

Vurulma anı

Ortaya çıkan görüntülerde, Kudüs’te bulunan Hasan Saklanan'ın polisin üzerine doğru yürüdüğü görüldü.

Polisin üzerine bıçakla yürüyen Hasan Saklanan'ın bıçaklama olayından sonra etrafta bulunan diğer polisler tarafından vurulduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Kaldığı otele baskın yapıldı

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Sınır polisinin ise yaralandığı kaydedildi.

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