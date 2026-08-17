İsrail ordusundan ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine silahlı saldırı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail ordusu, Lübnan ile yürürlükte olan ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Hadasa beldesine otomatik silahlarla ateş açtı. Saldırı sırasında İsrail’e ait askeri araçların belde içinde hareket ettiği bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre İsrail askerleri, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa beldesinin Batı Mahallesi’ni hedef aldı.
İsrail güçlerinin bölgeye otomatik silahlarla ateş açtığı belirtilirken saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İSRAİL ARAÇLARI BELDE İÇİNDE İLERLEDİ
Silahlı saldırıyla aynı saatlerde İsrail ordusuna ait askeri araçların Hadasa içinde hareket ettiği kaydedildi. İsrail ordusundan olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Saldırı, İsrail ordusunun Lübnan’da birkaç gün sürebilecek çatışmalara hazırlandığı yönündeki iddiaların gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti.
ATEŞKES DAHA ÖNCE DE İHLAL EDİLDİ
İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes 17 Nisan’da yürürlüğe girmiş, daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. İsrail ordusu ateşkese rağmen 15 Ağustos sabahı Lübnan’a hava saldırıları düzenlemişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülkeye yönelik saldırılarında 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.