  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hafızalarımızdan silinmeyecek bir soykırım: ’Kanlı Noel’i unutmadık

Avrupa ülkesinden akılalmaz çıkış: ABD Türkiye yüzünden F-35'lerimizi rehin aldı, bize vermiyor

Bu karar her şeyi değiştirir! Yüzde 25 kira artış sınırlaması hakkında mahkemeden şok karar!

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Tekirdağ semalarında! Tamı tamına 24 saattir Bayraktar TB3'ü takipteler, hala havada

Çelik yelekle adliyeye getirildi: O cani yakalandı

Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

Çökertemediniz gitti! Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı

Türkiye’yi sallayan haber az önce geldi! AK Parti’nin İstanbul adayı…

Havadan havaya elektrik şarj eden insansız hava aracının patentini aldılar! İşte o akılalmaz teknoloji

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ona: "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" dedi.
Gündem İsrail ordusuna şok! Hamas görüntüleri dünyaya servis etti
Gündem

İsrail ordusuna şok! Hamas görüntüleri dünyaya servis etti

Yeniakit Publisher
2023-12-20 18:44:00 - 2023-12-20 18:51:02

Kendilerini 'yenilmez' olarak tanımlayan İsrail ordusuna 7 Ekim'den bu yana şok yaşatan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 75’inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.

Kassam Tugayları, Han Yunus’ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı.

Çok sayıda zırhlı roketlerle vuruldu

İsrail ordusu yine "fosfor bombası" kullandı
İsrail ordusu yine "fosfor bombası" kullandı

Gündem

İsrail ordusu yine "fosfor bombası" kullandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail kabinesinde çatlak! 'Beni tehdit etmeyin'
İsrail kabinesinde çatlak! 'Beni tehdit etmeyin'

Dünya

İsrail kabinesinde çatlak! 'Beni tehdit etmeyin'

İsrail-Hamas arasında yeni bir esir takası olacak mı? Açıklama geldi
İsrail-Hamas arasında yeni bir esir takası olacak mı? Açıklama geldi

Gündem

İsrail-Hamas arasında yeni bir esir takası olacak mı? Açıklama geldi

MİT'in etkisi dünya basınında! ABD ve İsrail Türkiye'den yardım istemişti!
MİT'in etkisi dünya basınında! ABD ve İsrail Türkiye'den yardım istemişti!

Gündem

MİT'in etkisi dünya basınında! ABD ve İsrail Türkiye'den yardım istemişti!

Skandal çağrı! ABD'den İsrail'e 'katliam' icazeti: Daha fazlasını yapın
Skandal çağrı! ABD'den İsrail'e 'katliam' icazeti: Daha fazlasını yapın

Dünya

Skandal çağrı! ABD'den İsrail'e 'katliam' icazeti: Daha fazlasını yapın

İsrail’in 'Kıbrıs' planı ortaya çıktı
İsrail’in 'Kıbrıs' planı ortaya çıktı

Dünya

İsrail’in 'Kıbrıs' planı ortaya çıktı

Kassam mücahitleri İsrail askerlerinin aklını alıyor
Kassam mücahitleri İsrail askerlerinin aklını alıyor

Dünya

Kassam mücahitleri İsrail askerlerinin aklını alıyor

İsrailli yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
İsrailli yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Dünya

İsrailli yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrailli esirin babasından Netanyahu hükümetine sert tepki: Oğlumu iki kez öldürdünüz
İsrailli esirin babasından Netanyahu hükümetine sert tepki: Oğlumu iki kez öldürdünüz

Gündem

İsrailli esirin babasından Netanyahu hükümetine sert tepki: Oğlumu iki kez öldürdünüz

İsrail’in işgal etmeyi planladığı ülke ortaya çıktı! Yeni savaş kapıda
İsrail’in işgal etmeyi planladığı ülke ortaya çıktı! Yeni savaş kapıda

Dünya

İsrail’in işgal etmeyi planladığı ülke ortaya çıktı! Yeni savaş kapıda

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Tekirdağ semalarında! Tamı tamına 24 saattir Bayraktar TB3'ü takipteler, hala havada
ABD ve İsrail'in gözü kulağı Tekirdağ semalarında! Tamı tamına 24 saattir Bayraktar TB3'ü takipteler, hala havada

Teknoloji

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Tekirdağ semalarında! Tamı tamına 24 saattir Bayraktar TB3'ü takipteler, hala havada

u

Görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23