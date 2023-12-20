İsrail ordusuna şok! Hamas görüntüleri dünyaya servis etti
Kendilerini 'yenilmez' olarak tanımlayan İsrail ordusuna 7 Ekim'den bu yana şok yaşatan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 75’inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.
Kassam Tugayları, Han Yunus’ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı.
Çok sayıda zırhlı roketlerle vuruldu
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Görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü.