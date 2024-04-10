İsrail ordusuna hacker şoku! Hassas bilgiler sızmış olabillir!

İsrail basını, Savunma Bakanlığına bağlı sistemlerin hacklendiğini ve hassas bilgilerin sızdırılması konusunda endişelerin olduğunu yazdı.

Haberde hassas bilgileri Telegram gruplarından paylaşan hackerların, bakanlığa bağlı sistemlere nasıl sızdıklarını ve bilgilere nasıl ulaştıklarını gösteren bir görüntü yayınladıkları kaydedildi.

50 bitcoine satılıyor!

Hackerların yayınladığı belgelerin İsrail Savunma Bakanlığına bağlı sözleşmelere ait olduğu, ele geçirilen bilgilerin çeşitli forumlarda 50 Bitcoin (3,3 milyon dolar) karşılığında satışa çıkarıldığı belirtildi.

Savunma Bakanlığına ait sistemlere sızmanın, diğer her türlü sızmalardan çok daha tehlikeli olduğuna işaret edilen haberde, bunun İranlı bilgisayar korsanları ve diğerleri için stratejik bir hedef olduğu savunuldu.

Rehinelere karşılık bilgiler!

Haberde çok sayıda hassas bilgiyi ele geçirdiklerini iddia eden hackerların, İsrail'den 500 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasını istediklerine yer verildi.

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İsrail Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken, bazı güvenlik kaynakları bakanlığa ait sistemlerin hacklendiğini doğruladı, ancak çalınan bilgilerin hassas olup olmadığıyla ilgili detay verilmedi.