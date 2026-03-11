  • İSTANBUL
İsrail ordusu itiraf etti: Beyrut'ta 50 gökdeleni yerle bir ettik!

İsrail ordusu itiraf etti: Beyrut'ta 50 gökdeleni yerle bir ettik!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik düzenlenen saldırılarda yüksek katlı 50 binanın hedef alınarak yıkıldığını açıkladı. Havadan ve denizden 200’den fazla mühimmatın kullanıldığı saldırılarda, şehrin en önemli stratejik noktalarının vurulduğu itiraf edildi.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın savaşa katılımının ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik başlattığı yıkım harekatının detaylarını paylaştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin sivil ve stratejik dokusunu hedef alan saldırılarda 50 yüksek katlı binanın tamamen yıkıldığını resmen itiraf etti.

Sözcü Adraee, İsrail ordusunun havadan ve denizden eş zamanlı operasyonlar yürüttüğünü belirterek, saldırılarda yaklaşık 200 ağır mühimmat kullanıldığını bildirdi. Hedefler arasında Hizbullah’ın askeri altyapısı, silah depoları ve merkez komuta karargahlarının yanı sıra, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri’ne ait birimlerin de bulunduğu iddia edildi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLARA SUİKAST İDDİASI

İsrail tarafı, yıkılan binaların yanı sıra önemli isimlerin de etkisiz hale getirildiğini savundu. Açıklamada; Filistin İslami Cihad hareketinin Lübnan lideri Adnan el-Osman, Hizbullah’ın güneydeki topçu birliklerinden sorumlu Zaid Ali Cuma ve Kudüs Gücü’ne bağlı 5 üst düzey komutanın saldırılarda öldürüldüğü öne sürüldü. Toplamda 70 noktanın hedef alındığı Beyrut’ta, yüksek katlı binaların yıkılması şehrin yerleşim düzeninde geri dönülemez bir hasara yol açtı.

