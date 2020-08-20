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Aktüel İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı
Aktüel

İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 06:11:53 -
İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı

GAZZE (AA) - İsrail ordusuna ait topçu bataryaları Gazze Şeridi'ni vurdu.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait mevzilerin topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların Gazze'den gönderilen "yanan balonlara" misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.

Saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait gözlem noktası vurulurken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.

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