İsrail ordusu açıkladı! Siyonistlerden Gazze'ye hava saldırısı!
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ölen ya da yaralananın olup olmadığı henüz bildirilmedi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Filistin'in Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait bazı noktaları hedef alan hava saldırısı düzenledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sınır yakınında gerçekleştirilen gösterinin ardından, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Gazze kentinin doğusunda yer alan Ez-Zeytun Mahallesi'nde Hamas'a ait noktaları hedef aldı.
Siyonistlerden açıklama!
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.
İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan hava saldırısında hedef alınan yerlerin sınıra yakın bölgede olduğu ifade edildi.
Göstericilerin üzerine ateş açmışlardı!
İsrail güçlerinin, hava saldırısının öncesinde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 28 kişi yaralanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gazze'deki Filistinliler, sağcı Yahudi grupların Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 6 gündür İsrail sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenliyor.