'İsrail neyi amaçlıyor?'

İsrail güvenlik güçleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya saldırılarına bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Turizm ve Devlet eski Bakanı, KASSAK (Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu) Danışma Kurulu Başkan Vekili Güldal Akşit’ten geldi. Akşit, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarını kınayarak, “Bu zalimlerin neyi amaçladıkları merak edilmektedir” dedi.

İsrail’in kutsal zamanları bile önemsemediğini belirten Akşit, şunları söyledi:

“İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da önceki gün teravih namazı kılan cemaate saldırması sonucu, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 200’den fazla Filistinlinin yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Bu elim olay başta Türkiye olmak üzere; ABD, Rusya ve birçok ülkeden tarafından şiddetle kınanmıştır. Ancak İsrail saldırılarına devam etmiş bu kez sabah namazında plastik mermi ve gaz bombasıyla yaptığı saldırılarda yine Filistinli 10 vatandaşın yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

İsrail güvenlik güçleri, bu saldırıları Kadir Gecesi’nde de sürdürmüş, devam etmiştir. Üç dini kutsallarını barındıran Kudüs’ün; vicdansız,ahlaksız saygısız ve hatta hukuksuzca saldırılarıyla kirleten zalimlerin bu saldırılarla neyi amaçladıkları açıkça merak edilmektedir.

İsrail, maalesef kandil demiyor,Kadir Gecesi demiyor, Ramazan demiyor, AnnelerGünü demiyor. Bunlar, hiç insani değerleri önemsemeden yaptıkları zalim tavırlarıyla neyi amaçlıyorlar?

İsrail Devleti’nin saldırılarına sessiz kalarak ya da herhangi bir tepki ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes, orada yaşanan ölümlere de ortaktır. İslam ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya,Mescid-i Aksa’ya,Kudüs’e, Filistinlilerin evlerine yapılan bu saldırılara karşı harekete geçmelidir.

Biz;Filistin’in her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi;Kudüs tüm dünyadır ve oradaki Müslümanalar da tüm insanlıktır.”