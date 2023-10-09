İsrail mülteci kampını vurdu! Onlarca çocuk ve kadın yanarak öldü
Siyonist rejimin Cebaliye mülteci kampına düzenlediği hava saldırısı sonucu onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı.
Siyonist rejimin Cebaliye mülteci kampına düzenlediği hava saldırısı sonucu onlarca Filistinlinin yanarak öldüğü ve yaralandığı açıklandı. Ölenlerin büyük çoğunluğunun çadırlarda yaşayan kadın ve çocuklardan oluştuğu bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.
Cebaliye mülteci kampının Siyonist rejimin hava saldırısıyla hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.
Saldırı sonucu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı duyuruldu.
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