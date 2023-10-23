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Dünya İsrail, mülteci kampında katliam yaptı
Dünya

İsrail, mülteci kampında katliam yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 00:11:00 -
İsrail, mülteci kampında katliam yaptı

İsrail ordusu, Gazze'de Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonra Gazze'de sivilleri bombalamaya başlayan İsrail, saldırılarını sürdürüyor. Tüm dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail ordusu, Gazze'de bir kez daha sivilleri hedef aldı.

Mülteci kampına hava saldırısı

İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Filistinli kaynaklara göre saldırıda çoğu çocuk en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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