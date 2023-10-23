İsrail, mülteci kampında katliam yaptı
İsrail ordusu, Gazze'de Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.
Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonra Gazze'de sivilleri bombalamaya başlayan İsrail, saldırılarını sürdürüyor. Tüm dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail ordusu, Gazze'de bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Mülteci kampına hava saldırısı
İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Filistinli kaynaklara göre saldırıda çoğu çocuk en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Türk gazeteci Mehmet Akif Ersoy şokta: İsrail'de canlı yayında skandal! İlk kez karşılaştık
Gündem
Kassam Tugayları'ndan işgalci orduya şok! Gazze'ye sızan İsrailli askerleri pusuya düşürdüler