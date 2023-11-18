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Gündem İsrail mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti
Gündem

İsrail mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-18 07:05:00 - 2023-11-18 10:24:31
İsrail mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

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Yorumlar

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Dünyadaki savaşların ismini ilk defa değiştiren devlet İsrail devletidir, savaşlar artık devletler arası, savunmasız siviller arası, çocukları, kadınları öldürme savaşı ve insanların, hayvanları yaşam alanlarını yakma, yıkma savaşı, bu savaşların toptan adına nedir? KANCIKLARIN ve ZALİMLERİN SAVAŞ YÖNTEMLERİ.
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