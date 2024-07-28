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Spor İsrail Milli Takımı'na Paris'te büyük şok!
Spor

İsrail Milli Takımı'na Paris'te büyük şok!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 00:49:00 -
İsrail Milli Takımı'na Paris'te büyük şok!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbolda oynanan İsrail - Paraguay karşılaşmasında katil İsrail'e büyük tepki gösterildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol branşı D Grubu'nda İsrail ile Paraguay Parc des Princes Stadyumu'nda mücadele etti.

Müsabakayı izlemeye gelen bazı taraftarlar, 'Soykırım Olimpiyatları' pankartı açarak, İsrail'i protesto etti.

Taraftarlar ayrıca tribünlerde Filistin bayrakları açtı. Karşılaşmadan Paraguay 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

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