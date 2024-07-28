İsrail Milli Takımı'na Paris'te büyük şok!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbolda oynanan İsrail - Paraguay karşılaşmasında katil İsrail'e büyük tepki gösterildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol branşı D Grubu'nda İsrail ile Paraguay Parc des Princes Stadyumu'nda mücadele etti.
Müsabakayı izlemeye gelen bazı taraftarlar, 'Soykırım Olimpiyatları' pankartı açarak, İsrail'i protesto etti.
Taraftarlar ayrıca tribünlerde Filistin bayrakları açtı. Karşılaşmadan Paraguay 4-2'lik skorla galip ayrıldı.
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