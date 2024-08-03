  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TUSAŞ'tan ayrılan Temel Kotil'in yeni görevi herkesi şaşırttı! Oraya CEO oldu

Bukalemun yanında halt etmiş! Akşam ‘Özgür Filistin’ diyen Ekrem sabah bakın ne yaptı

Hükümetin derdi bağımsız Türkiye onların derdi oy! Küresel çete İnstagram’a Halk TV avukatlığı

Yolcu otobüsünde Emri Bil Maruf yapınca olanlar oldu! Önce ölümden döndüler, sonra imana geldiler

EYT'den sonra yeni dalga! Yüksek maaşlı emeklilik için yöntem

Hakan Fidan'ın Heniyye ile ilgili o tahmini tuttu! Şok detaylar ortaya çıktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal fatura uygulaması!

Rusya'dan şok eylem: Zelenski resimleri dağıttılar!

Bakan Uraloğlu’ndan hodri meydan! Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz

Cüneyt Arkın İran'ın nasıl dünyaya palavra sıktığını bir bir açıkladı: Atıyorlar ya
Gündem İsrail medyası: “MOSSAD ve Shin Bet yetkilileri Mısır’dan İsrail’e döndü”
Gündem

İsrail medyası: “MOSSAD ve Shin Bet yetkilileri Mısır’dan İsrail’e döndü”

Yeniakit Publisher
2024-08-03 22:27:00 -
İsrail medyası: "MOSSAD ve Shin Bet yetkilileri Mısır’dan İsrail’e döndü"

İsrail medyası, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için bugün Mısır’a giden İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet yetkililerinin İsrail’e döndüğünü belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından ateşkes müzakerelerinin nasıl yürütüleceği merak konusu oldu. İsrail medyasında yer alan haberde, bugün müzakerelerin gerçekleştiği Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet yetkililerinin İsrail’e döndüğü belirtildi. Haberde müzakerelere ilişkin detay yer almadı.

İran-İsrail arasındaki gerginlik sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu! 'Yerli Simpsonlar'
İran-İsrail arasındaki gerginlik sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu! 'Yerli Simpsonlar'

Sosyal Medya

İran-İsrail arasındaki gerginlik sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu! 'Yerli Simpsonlar'

İsrail bir üniversiteyi daha yok etti
İsrail bir üniversiteyi daha yok etti

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail bir üniversiteyi daha yok etti

Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23