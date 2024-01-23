İsrail Meclisi'ne şok baskın! Bir anda bağırarak salona girdiler
İsrail Meclisi, Hamas'ın elindeki esirlerin yakınlarının protestosuna sahne oldu.
Göstericiler, güvenlik görevlilerini aşarak Maliye Komitesi'nin toplantı salonuna girdi.
Olay anına ilişkin görüntülerde, İsrailli ailelerin, "Çocuklarımız öldürülürken siz burada rahat oturamayacaksınız" diye bağırdığı görüldü.
Esir yakınlarının İsrail Meclisi'ni basması sırasında gerginlik yaşandı. Aileler güvenlik güçleriyle yaşadığı arbede sonrasında etkisiz hale getirildi.