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İsrail meclisindeki Filistinliler ile komünist ve demokratlardan "BAE-İsrail anlaşmasına" tepki

İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya İsrail meclisindeki Filistinlileri temsil eden blok ile komünist ve demokratlar sert tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 21:58:06 -
İsrail meclisindeki Filistinliler ile komünist ve demokratlardan "BAE-İsrail anlaşmasına" tepki

KUDÜS (AA) – İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail’in vardığı anlaşmayı kınadı.

Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Filistin halkının hakları iade edilmeksizin halklar arasında ne bir yakınlaşma ne bir kanaat ne bir normalleşme ne de bir barışta söz etmek mümkün.” dedi.

Avde, anlaşmaya tepki gösterdiği açıklamasında, tarafları kınadı.

Öte yandan İsrail Komünist Partisi ile Barış, Eşitlik ve Demokrasi Cephesi de yaptıkları yazılı açıklamada, “ABD, BAE ve İsrail arasında varılan üçlü anlaşma, ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını uygulama çerçevesinde ve Filistin halkının kaderini tayin hakkına darbe olarak gerçekleşmiştir.” denildi.

Her iki parti de açıklamalarında, “İsrail ile Körfez rejimleri” arasındaki ilişkilerin yeni olmadığına dikkati çekerek, “Bu sefer varılan anlaşma, ABD’nin emperyalist planlarını teyit ediyor. Böylece, Trump’ın bölgesel belgelerini düzenlemeye yardımcı oluyor ve ABD-İsrail’in bölgesel hegemonyasına karşı olan direniş güçlerini kuşatmaya alıyor.” ifadelerine yer verildi.

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