İsrail mallarından onlara destek olanların mallarından uzak duracağız! Boykot cihaddır

Taha Emre Özdemir Ankara

Katil İsrail, insani aranın sona ermesinin peşinden masumlara ölüm yağdırmaya devam ediyor. Siyonistlerin saldırılarında 16 bini aşkın Filistinli sivil hayatını kaybetti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı şehit edilenlerin yüzde 70’inin çocuk olduğunu açıkladı. akit’e konuşan Halil Konakcı Hoca, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında devam eden zulmü değerlendirdi. Siyonist İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin tarihi geçmişine dikkat çeken Konakcı Hoca, şunları anlattı: “Bu savaş, 7 Ekim’de başlayan bir savaş değil. 1948’de başladığını söylüyorlar ama süreç 1800’lerin sonuna uzanıyor. Cennetmekan Abdulhamid Han döneminde siyonizm, Filistin topraklarını gizli gizli karıştırmaya başladı. Arazileri satın almak için nasıl bir baskı ve hile yaptıklarına dair belgeler var. Payitaht’ta o zaman mektuplar yazılmış; ‘Topraklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar’ denilmiş. Abdulhamid Han müdahale ediyor ve o bu işi bir süreliğine durduruyor. Zaten hakimiyet kurmak için siyonizm Abdulhamid’i tahttan indirdi. Bu işin kanlı tarafı ise 1948’de başladı. Maalesef bu terör örgütünü ilk tanıyan ülke İnönü ile Türkiye oldu. Günümüze gelindiğinde ise devletin en üst makamı Cumhurbaşkanımız, İsrail’in bir terör devleti olduğunu ifade ediyor.”

Kassam Filistin'in ordusudur

Hamas’ın askeri kolu Kassam Tugayları’nı ‘terörist yapı’ olmakla itham edenlere de cevap veren Konakcı, şunları dile getirdi: “Kassam Tugayları dediğimiz yapı Hamas’ın silahlı birliği yani Filistin’in ordusudur. Dünya Hamas’ı kabul etmesin diye ‘örgüt’ diyorlar. Türkiye’de bunu değiştireceğiz. Hamas yönetimi hiçbir zaman selefi-vahabi zihniyetini aralarına sokmadı. Bu da ehl-i sünnet olduklarının alametidir. Kassam Tugayları da 1918’de içimizden gelen bir ihanetle ordumuz oradan çekilince İzzeddin Kassam tarafından Filistin’i korumak amacıyla kurulan bir ordudur. İzzeddin Kassam Osmanlı askeriydi, ehl-i sünnet bir alimdi. Şu an baktığımızda da askerlerin hepsinin hafız olduğunu, kaza namazı olanların orduya alınmadığını, neredeyse hepsinin şehit çocuğu olduğunu biliyoruz. Araştırmamda şunu gördüm; Hamas, DAEŞ gibi selefi gruplar gibi tekfirci zihniyetlerin hiçbirisiyle yan yana gelmedi. ‘Terör’ diyenler PKK ve FETÖ ile iş yapanlardır.”

Siyonizm para için namusu satar

Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ve boykotun önemine değinen Konakcı Hoca, şöyle devam etti: “Devletimiz diplomatik olarak elinden geleni yapıyor. Bildiğimiz kadar bilmediklerimiz de vardır. Herkesin kendisine göre bir cihad alanı vardır. Bize düşen cihad alanlarından birisi devam eden boykota uymaktır. İsrail mallarından da onlara destek olanların mallarından da uzak duracağız. İsraillilerin dinleri, diyanetleri, namusları, haysiyetleri paradır. Hayber savaşından bunu biliyoruz. Yahudiler, Peygamberimizden saklandıkları kaleye girdiklerinde hurma ağaçları kesilince dayanamayarak dışarıya çıktılar. Siyonizm para için namuslarını satacak kadar aşağılık bir kavimdir. O yüzden boykottan vazgeçmeyip, son gücümüzle sarılacağız. Ülkemizde şu an İsrail’i savunan hatta İsrail Büyükelçisinden daha çok savunan birtakım gazeteciler, siyasetçiler, sanatçılar var. Bunları da boykot edeceğiz. Müslümanın Müslümanca duruşu olmalı. Her ne olursa olsun hücrelerimize kadar Filistinli kardeşlerimizin, Hamas’ın yanındayız. Son zerremize kadar İsrail’in karşısındayız. Bir kimse siyoniste muhabbet besleyip bu dönemde onları savunursa bilsin ki Müslüman sınıfında da değildir.”

Savaşı Kassam başlatmadı

İsrail’in zulmüne karşı Türkiye’nin duruşunun önemli olduğunu vurgulayan Halil Konakcı sözlerini şöyle tamamladı: “İsrail’e karşı dünyada gördüğünüz bütün kamuoyu hareketlerini Türkiye çalkaladı. Batı ülkelerinin liderleri İsrail’den yana olsa da halklarına gerçeği gösteren Türkiye’nin propagandası oldu. Tabii bizim hayalimiz topumuz tüfeğimizle girip bu zulmü durdurmak; ki ecdadımız yıllarca dünyada nerede zulüm varsa ordusuyla orada oldu. Bugünkü arzumuz da bu fakat gücümüz bu kadarına yetiyor. Bugün İsrail’in karşısında durmayan kimsenin, dinini diyanetini değil, insanlığını sorgulamamız lazım. Diğer yandan 7 Ekim’de başlatılan Aksa Tufanı operasyonuna kadar Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında herkes sözde kendi halinde yaşarken, BM raporuna göre 123 Filistinli öldürülmüş. Bine yakın Filistinli kardeşimiz de yaralanmış. 1-2 de İsrailli ölmüş o kadar. Hani çatışma ortamı yoktu? Bu yılın başından beri yüzü aşkın Filistinli öldü. Rakamlar gösteriyor ki bu savaşı Kassam Tugayları başlatmadı. Bizatihi yıllardır İsrail çatışmayı başlatıyor.”

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