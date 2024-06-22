İsrail malı niye satıyorsun söyle bana?
Elazığ’da 5 yaşındaki Mahir Aydemir, marketten aldığı yiyeceklerin İsrail malı olduğunu öğrenince, ürünleri iade edip satıcıya tepki gösterdi.
Aldığı yiyecekleri eve götüren Aydemir, annesinin bunların İsrail malı olduğunu söylemesi üzerine, Aydemir aldığı yiyecekleri dükkana geri getirdi. Market sahibine tepki gösteren Aydemir, ‘’İsrail malı niye satıyorsun söyle bana? Bak burada Türkiye yazıyor. Sen İsrail misin, o zaman niye satıyorsun’’ diyerek tepki gösterdi.