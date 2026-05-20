İsrail Lübnan’daki işgalini genişletiyor

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini öne sürerek İsrail ordusunun yeni operasyonlar düzenleyeceğini duyurdu.

Adraee açıklamasında, “Hizbullah’ın ateşkes ihlalleri İsrail ordusunu harekete geçmeye zorluyor. Güvenliğiniz için bölgeden en az 1000 metre uzaklaşın” ifadelerini kullandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail’in salı günü Güney Lübnan’daki çeşitli bölgelere yeni hava saldırıları düzenlediğini aktardı.

Öte yandan Hizbullah, kuzey İsrail’de asker ve askeri araçların bulunduğu bir noktayı “saldırı dronları sürüsüyle” hedef aldığını açıkladı.

İran destekli grup ayrıca Lübnan toprakları içindeki İsrail güçlerine yönelik yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu ise kuzey İsrail’de sirenlerin devreye girmesinin ardından Lübnan’dan İsrail hava sahasına giren bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

17 Nisan’da ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in Güney Lübnan’da hava saldırıları, yıkım operasyonları ve tahliye emirlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail, operasyonların Hizbullah hedeflerine yönelik olduğunu savunurken, Hizbullah da İsrail güçlerine karşı saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Mart’tan bu yana devam eden çatışmalarda İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 20’ye yükseldi.

İsrail ordusu ise savaşın başlangıcından bu yana Güney Lübnan’da 20 asker ve bir yıkım operatörünün öldüğünü açıkladı.

