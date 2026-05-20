  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması
Dünya İsrail Lübnan’daki işgalini genişletiyor
Dünya

İsrail Lübnan’daki işgalini genişletiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Lübnan’daki işgalini genişletiyor

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini öne sürerek İsrail ordusunun yeni operasyonlar düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini öne sürerek İsrail ordusunun yeni operasyonlar düzenleyeceğini duyurdu.

Adraee açıklamasında, “Hizbullah’ın ateşkes ihlalleri İsrail ordusunu harekete geçmeye zorluyor. Güvenliğiniz için bölgeden en az 1000 metre uzaklaşın” ifadelerini kullandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail’in salı günü Güney Lübnan’daki çeşitli bölgelere yeni hava saldırıları düzenlediğini aktardı.

Öte yandan Hizbullah, kuzey İsrail’de asker ve askeri araçların bulunduğu bir noktayı “saldırı dronları sürüsüyle” hedef aldığını açıkladı.

İran destekli grup ayrıca Lübnan toprakları içindeki İsrail güçlerine yönelik yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

 

İsrail ordusu ise kuzey İsrail’de sirenlerin devreye girmesinin ardından Lübnan’dan İsrail hava sahasına giren bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

17 Nisan’da ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in Güney Lübnan’da hava saldırıları, yıkım operasyonları ve tahliye emirlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail, operasyonların Hizbullah hedeflerine yönelik olduğunu savunurken, Hizbullah da İsrail güçlerine karşı saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Mart’tan bu yana devam eden çatışmalarda İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 20’ye yükseldi.

İsrail ordusu ise savaşın başlangıcından bu yana Güney Lübnan’da 20 asker ve bir yıkım operatörünün öldüğünü açıkladı.

Kaynak: Mepa News

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

Hizbullah iitrailin taşeron örgütüdür amaçları lübnan için de yeni bir hareket olmasını engellemektir yani olası bir askeri kuruluşu başlamadan bitirmektir görevi itraili in önünü açmaktır

Hüseyin Yavuz

Maalesef ortada ve Ortadoğu'da İsrail'e dur diyecek bir askeri güç yok , olsaydı şimdiye kadar sesi çıkardı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23