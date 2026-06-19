İsrail, Lübnan konusunda ABD'den izin istiyor

İki İsrailli yetkili, İsrail'in Güney Lübnan'daki asker konuşlandırmasını sürdürmek amacıyla ABD ile görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Yetkililerden biri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın üst düzey bir isim olarak tanımlandı.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililer, açıklamalarını ABD ile İran'ın taraflara "Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini" güvence altına alma çağrısı yapan geçici anlaşmayı imzalamasından bir gün sonra yaptı.

İsrail 2 Mart'tan bu yana Güney Lübnan'daki işgalini genişletti. O tarihten bu yana İsrail, "Hizbullah'ı ortadan kaldırmayı amaçladığını" söylediği bir hava ve kara harekatı yürütüyor. Saldırıda siviller yoğun olarak hedef alınıyor

Üst düzey İsrailli yetkili Reuters'a, İsrail'in Güney Lübnan'daki asker konuşlandırmasını sürdürmek için Washington'la "inatçı müzakereler" yürüttüğünü söyledi.

Yetkili, İsrail'in Lübnan'ın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede asker bulundurması dahil pozisyonlarından geri adım atmayacağını belirtti.

İkinci bir İsrailli yetkili ise görüşmelerin sonucunun nihayetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in geçici İran anlaşmasının şartlarına uymaması halinde sonuçlarla tehdit ederek "konuyu zorlamaya karar verip vermemesine" bağlı olacağını dile getirdi.

İsrail Lübnan'ın güneyinde birçok bölgeyi işgal altında tutuyor.

Kaynak: Mepa News