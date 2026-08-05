İsrail lobisini ezdi geçti! ABD Senatosu'nun ilk Müslüman senatörü geliyor

MEHMET BEYHAN AKİT

Amerikan siyasetinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Michigan'da düzenlenen Demokrat Parti ön seçimlerini Dr. Abdul El-Sayed kazandı.

İlerici kanadın adayı Dr. Abdul El-Sayed, Washington müesses nizamının tüm engelleme çabalarına rağmen sandık yarışını önde götürerek 230 yılı aşkın ABD Senatosu tarihinin ilk Müslüman senatörü olma yolunda dev bir adım attı. Temsilciler Meclisi’ndeki Müslüman varlığından sonra, bu kez de ABD’nin en elit ve stratejik karar organı olan 100 sandalyeli Senato’nun kapıları ilk kez bir Müslüman isim için aralanıyor.

Statükoyu Sarsan Doktor: Abdul El-Sayed Kimdir?

41 yaşındaki Dr. Abdul El-Sayed, Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Michigan'da dünyaya geldi. Sadece bir siyasetçi değil; tıp doktoru, Oxford Üniversitesi doktoralı bir epidemiyolog. Salgın hastalıklar uzmanı ve başarılı bir halk sağlığı profesörüdür.

Henüz 30 yaşındayken Detroit Halk Sağlığı Departmanı'nın başına geçerek şehir tarihinin en genç direktörü oldu ve Detroit'teki çocukların zehirli sularla mücadelesinde bir halk kahramanına dönüştü. "Siyasetin insanları hasta ettiğini" savunarak politikaya atılan El-Sayed, kurumsal parayı reddeden halkçı vizyonuyla tanınan parlak bir isim.

100 Milyon Dolarlık Lobi Duvarı Yıkılıyor mu?

Bu yarışı uluslararası medyanın gözünde bu kadar çarpıcı kılan unsur, arkasındaki devasa finansal güç savaşı. Reklam analiz firması AdImpact verilerine göre, bu ön seçim için harcanan para yaklaşık 100 milyon dolara (98.2 milyon $) ulaşarak tarihe geçti.

Merkezci kanadın ve parti elitlerinin adayı Haley Stevens, İsrail lobileri ve müttefiklerinden gelen paralarla reklamlara 64.5 milyon dolar harcarken, büyük kurumsal bağışları reddeden Abdul El-Sayed ise 7.1 milyon dolarlık mütevazı bir bütçeyle bu devasa finansal güce karşı direndi.

Gazze ve İsrail Lobisi İçin "Kabus" Senaryosu

El-Sayed, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız askeri yardımlarını ve Gazze politikasını en sert eleştiren, bunu açıkça bir "soykırım" olarak nitelendiren figürlerin başında geliyor.

Bu durum, İsrail yanlısı en büyük lobi kuruluşu olan AIPAC’in (Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi) bu seçimi birinci önceliği hâline getirmesine yol açtı. AIPAC bağlantılı fonlar El-Sayed'i durdurmak için eyaleti adeta reklam bombardımanına tuttu. Ancak kazanan kampanya süresince İsrail'e askeri yardımın sona erdirilmesine, sağlık hizmetleri, ekonomiye odaklanan El-Sayed oldu. Sayed İsrail'e sağlanan kaynakların, ABD'de sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Sayed, kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi rakibine karşı kazanması halinde ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olacak.