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İsrail kuvvetleri Gazze sahilinde 20 Filistinliyi yaraladı

İsrail kuvvetleri, Gazze ablukasını kırma eylemine müdahale ederek, 20 Filistinliyi yaraladı.

23 Ekim 2018 Salı 09:52
İsrail kuvvetleri Gazze sahilinde 20 Filistinliyi yaraladı

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 13'üncüsü düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli, İsrail ile kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi.

Eylem kapsamında Filistinliler, sahilde lastikleri ateşe verirken, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz attı.

Müdahalede yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Gazze Limanı'ndan hareket eden bazı tekneler, eyleme katılmak üzere kuzey sahiline doğru hareket etmeye başladı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 12 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

20 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, ablukayı deniz yoluyla kırma eylemlerinin 13'üncüsünü düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 20 Filistinlinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralanma şekillerine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13'üncü kez kuzey sahil sınırında toplanmıştı. Ayrıca, Gazze Limanı'ndan hareket eden 21 tekne, eyleme katılmak üzere kuzey sahiline doğru hareket etmişti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 12 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:52
  1. deniz eylemi
  2. Gazze
  3. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi
  4. Anadolu Ajansı

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