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Dünya İsrail kulağını hemen çekti! Paris Hilton'dan tepki çeken hareket
Dünya

İsrail kulağını hemen çekti! Paris Hilton'dan tepki çeken hareket

Amerikalı model Paris Hilton, terör devleti İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Daha sonra kulağı birileri tarafından çekilen Hilton, çok konuşulan paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 22:39:00 -
İsrail kulağını hemen çekti! Paris Hilton'dan tepki çeken hareket

ABD'li model Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında." ifadelerini kullandı.

'Bunun durması lazım'

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulundu.

Hilton, hashtag (etiket) paylaşımında ise "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

Paylaşım silindi

Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına Twitter'dan tepki gösterdikten sonra paylaşımı sildi. Hilton'un paylaşımını kaldırması tepkiyle karşılandı.

 

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