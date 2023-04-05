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Dünya İsrail kudurdu! Mescid-i Aksa'ya ikinci baskın
Dünya

İsrail kudurdu! Mescid-i Aksa'ya ikinci baskın

Yeniakit Publisher
2023-04-05 07:43:00 -
İsrail kudurdu! Mescid-i Aksa'ya ikinci baskın

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi.

İsrail polisleri, Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti.

İsrail güçleri, müdahale ettiği gruptan en az iki kişiyi gözaltına aldı.

Bu gece, Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi savaş alanına çevirmişti.

Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
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Allah belanızı verecek Her yıl Ramazan ayında müslümanlara saldırıyorsunuz az kaldı zulümle abat olunmaz ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan gelecek inşaallah "Zalimler için yaşasın cehennem"

Hakan hakkatapan

Hele şu seçimler bi bitsin Yahudiler! Bekleyin! Reis size el atacak! Yaptıklarınız Gazze şeridi gibi gözünüzün önünde geçecek ????????????????
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