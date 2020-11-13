  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladı
Aktüel

İsrail Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladı

Başbakan Binyamin Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:31:13 -
İsrail Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak için anlaşma imzaladı.

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak isteyen İsrail, Amerikalı şirketle anlaştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını ve bunun da 4 milyon İsraillinin virüse karşı aşılanmasını sağlayacağını ifade etti.

Potansiyel Kovid-19 aşısının gelecek yıl ocak ayından itibaren İsrail'e ulaşmaya başlayacağını dile getiren Netanyahu, ilerleyen aylarda gelecek aşı miktarının artacağını kaydetti.

"Tünelin sonunda ışık göründü" diyen Netanyahu, başka kaynaklardan da aşı getirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama
Dünya

Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Kreml..
İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'
Dünya

İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'

İsviçre parlamentosu üyelerince yayınlanan bir rapora göre, CIA ve Alman istihbarat servisinin, İsviçre menşeli bir şirketi, küresel casuslu..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay