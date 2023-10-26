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Medya

İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...

Yeniakit Publisher
2023-10-26 15:02:00 - 2023-10-26 15:03:34
İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...

Hamas’ın önceki gece serbest bıraktığı iki rehineden biri olan Yocheved Lifshitz, 'Kassam'dan kötü muamele görmedim' dedimişti. Rehinenin HAMAS'lı savaşçılarla olan samimi ve içten fotoğrafları dünya gündemine oturmuştu. Yahudi sermayesinin köpeği olan sözde özgürlükçü ve tarafsız BBC, rehine kadının 'Cehennemi yaşadım' dediğini iddia etti.

Hamas’ın önceki gece serbest bıraktığı iki rehineden biri olan Yocheved Lifshitz, 'Kassam'dan kötü muamele görmedim' dedimişti. Rehinenin HAMAS'lı savaşçılarla olan samimi ve içten fotoğrafları dünya gündemine oturmuştu. Yahudi sermayesinin köpeği olan sözde özgürlükçü ve tarafsız BBC, rehine kadının 'Cehennemi yaşadım' dediğini iddia etti.

Hamas'ın dün gece serbest bıraktığı iki rehineden biri olan, 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz anlatıyor:

Lifshitz, Hamas mensuplarının “Kuran’a inanan insanlar olduklarını ve kendilerine zarar vermeyeceklerini” söylediklerini belirtmişti. Lifshitz, onu esir alan kişileri “çok dost canlısı” ve “çok nazik” insanlar olarak tanımlamış, tünellerdeki koşulları ise “Şampuan dahil kadın ve erkeklerin ihtiyaç duyduğu her şeye sahiplerdi. Hijyen konusunda hassaslardı” ifadeleriyle anlatmıştı. Beraber tutulduğu 4 rehineyle beraber bir doktor tarafından 2-3 günde bir ziyaret edildiklerini ve ilaçlarının verildiğini kaydeden kadın, savaşçıların yediklerinin aynılarından kendilerine de verdiğini kaydetmişti. Yahudi kadın anlattıklarının ardından siyonist rejimde adeta linç edildi.
Avrupa medyası karaktersizliğe ve acınası haline devam ediyor.

Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı

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Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
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Yorumlar

Umuda

Batı Medyasını taklit eden bizim Muhalif Medya da öyle.

Amine

Siz şeytanın dediğini yaptıkça gerçek cehennemde yaşayacaksınız,yalancılar,iftiracilar
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