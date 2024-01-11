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Dünya İsrail katliamının ortağı ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması!
Dünya

İsrail katliamının ortağı ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 23:20:00 - 2024-01-11 23:58:06
İsrail katliamının ortağı ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması!

ABD'nin İsrail'e askeri desteği devam ederken Beyaz Saray'dan dalga geçer gibi bir açıklama geldi. Beyaz Saray, Gazze'de artan açlık sorununun farkında olduklarını, bölgeye daha fazla gıda kamyonunun girmesi gerektiğini ve bu durumu hafifletmek için her şeyi yapacaklarını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki insani kriz ve artan açlık sorunuyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Kirby, "Gazze'de çok sayıda insanın sadece açlıktan dolayı değil, diğer ihtiyaçlardan dolayı da acı çektiğini biliyoruz ve bu durumu hafifletmek için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Gazze'de gıda sorunu

Gazze'deki gıda güvenliğiyle ilgili sorunların tamamen farkında olduklarını vurgulayan Kirby, bölgeye daha fazla gıda girişinin sağlanabilmesi için İsrail tarafıyla da sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

"Gazze'de ciddi düzeyde açlık ve açlıktan ölümlerin olduğunu görüyoruz ve bunu ciddiye alıyoruz, bundan dolayı da Bakan (Antony) Blinken bölgeye yaptığı son gezisinde Gazze'ye daha fazla ve daha hızlı gıda kamyonunun girişine odaklandı." diye konuşan Kirby, Tel Aviv yönetiminin yeni bir girişe izin verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Savaşın öncesine göre şu anda çok daha az sayıda gıda taşıyan kamyonun Gazze'den içeri girebildiğine dikkati çeken Kirby, bu sayının artırılması için çaba gösterdiklerini vurguladı.
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