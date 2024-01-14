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Dünya İsrail karıştı! Savunma Bakanı Gallant Savaş Kabinesi toplantısını terk etti
Dünya

İsrail karıştı! Savunma Bakanı Gallant Savaş Kabinesi toplantısını terk etti

Yeniakit Publisher
2024-01-14 03:31:00 -
İsrail karıştı! Savunma Bakanı Gallant Savaş Kabinesi toplantısını terk etti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği ortaya çıktı. Sebebi ise çok ilginç çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gallant'ın Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği iddiasına yer verildi.

Özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Gallant'ın toplantıdan ayrıldığı ileri sürülen haberde, "Savaş Kabinesi içindeki gerilimin arttığı" belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "hükümetin içindeki işlerini bozmamasını istediği" aktarıldı.

The Times of Israel'in haberinde de Gallant'ın sinirlenerek terk ettiği toplantıya daha sonra döndüğü iddiası yer aldı.

İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşanıyor.
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İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü, 60 bin 317 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 347 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.


Kaynak: AA

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