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Medya İsrail kararı tepki toplayan İbrahim Tatlıses bakın bu kez nerede görüldü
Medya

İsrail kararı tepki toplayan İbrahim Tatlıses bakın bu kez nerede görüldü

İsrail'in işgali altındaki Tel Aviv'de konser veren İbrahim Tatlıses bu kez Mescid-i Aksa'ya ziyaret düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 19:01:34 - 2022-07-02 19:01:34
İsrail kararı tepki toplayan İbrahim Tatlıses bakın bu kez nerede görüldü

İbrahim Tatlıses, İsrail işgali altındaki topraklarda konser verdi. 70 yaşındaki Tatlıses, 28 Haziran akşamı Tel Aviv'de, Sultan's Pool konser alanında sahne aldı.

İsrail'in işgali altındaki Tel Aviv'de konser veren İbrahim Tatlıses'e Türkiye ve Filistin vatandaşlarından yoğun tepki geldi.

Konser sonrası ise İbrahim Tatlıses dün de Mescid-i Aksa’yı gezdi.

Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi başta olmak üzere Harem-i Şerif'i gezen Tatlıses, burada kutsal mabet hakkında bilgi aldı.

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