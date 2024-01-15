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Dünya İsrail kabinesinde kanlı imza! Netanyahu'nun isteği kabul edildi
Dünya

İsrail kabinesinde kanlı imza! Netanyahu'nun isteği kabul edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-15 21:38:00 - 2024-01-15 21:39:34
İsrail kabinesinde kanlı imza! Netanyahu'nun isteği kabul edildi

İsrail hükümeti, 2024 yılı için ordu, polis ve savaştan etkilenenlere tazminatları da kapsayan 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren bütçeyi kabul etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabine 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki "savaş" nedeniyle yapılacak değişikliği onaylayarak, 15 milyar dolarlık ek harcamayı onayladı.

15 milyar dolarlık ek fonun savunma, savaştan etkilenenlere tazminat, polis, sağlık ve eğitim gibi alanlar için kullanılacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütçenin onaylanmasından önce yaptığı açıklamada, bunun bir "savaş bütçesi" olduğunu kaydederek, bütçenin yedek askerler ve ailelerinin yanı sıra bakanlıkların da ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

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