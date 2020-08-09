İsrail işgal mi edecek? O ülke için kritik uyarı

Stratejist Murat Akan, Lübnan'daki büyük patlamanın ardından başlayan protestolar hakkında kritik bir uyarı yaptı.

"Lübnan’daki patlamadan sonra bugün başlayan protestolar tehlikeli boyutta. Bu kaos ve kargaşa Lübnan’ın işine değil, İsrail’in işine yarar. Lübnan’ın daha da istikrarsızlaşması tam da İsrail ve Hizbullah'ın istediği şey." diyen Akan, sosyal medya hesabından şu önemli ikazda bulundu:

"İsrail’in Lübnan’ı işgal etmesine zemin hazırlanıyor..."