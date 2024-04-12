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Dünya İsrail-İran gerginliği devam ederken Fransa’dan vatandaşlarına uyarı..
Dünya

İsrail-İran gerginliği devam ederken Fransa’dan vatandaşlarına uyarı..

Yeniakit Publisher
2024-04-12 20:08:00 -
İsrail-İran gerginliği devam ederken Fransa’dan vatandaşlarına uyarı..

İran'ın olası İsrail saldırısından endişe duyan Fransa, vatandaşlarına İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne’nin, Tahran'daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran'a yapılacak resmi görevlendirmelerin durdurulması talimatını verdiği ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

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