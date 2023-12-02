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Dünya İsrail İran askerlerini öldürdü
Dünya

İsrail İran askerlerini öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-12-02 16:09:00 -
İsrail İran askerlerini öldürdü

İran, İsrail'in Suriye'ye saldırısında 2 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yazılı açıklamasında, Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden iki Devrim Muhafızları Ordusu askerinin "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.

Şam yönetiminin haber ajansı SANA, İsrail güçlerinin sabaha karşı başkent Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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