İsrail ile ticaret ne zaman kadar durduruldu! Bakan Bolat açıkladı!

Bakan Bolat, "9 Nisan tarihinde hükümetimizin aldığı karar gereği, 54 ürün grubunda bin 19 üründe Türkiye'den ihracatın durdurulması gümrük işlemlerini yapılmaması kararı uygulanmaya başlanmıştı." hatırlatması yaptı.

2 Mayıs Perşembe gününden itibaren thalat ve ihracatta tüm işlemlerin durdurulduğunu belirten Bakan Bolat, kararın "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar süreceğini ifade etti:

"Fakat aradan geçen bu süre zarfında ateşkes olması beklenirken, tam tersine olmaması, uzlaşmaz tutumun devamı ve Refah bölgesindeki insanların durumunun kötüleşmesi ağırlaşması karşısında devletimizin ilgili kurumlarının aldığı karar gereği dün itibariyle ihracatta ve ithalatta İsrail’e yönelik olarak ticaret, kalıcı ateşkeş sağlanıncaya ve Gazze’ye yardımlar kesintisiz bir şekilde ulaşması serbest bırakılıncaya kadar uygulanacak"